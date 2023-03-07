В Киеве отреагировали на хамство Лукашенко в адрес Зеленского

Также в МИД Украины прокомментировали заявление белорусского диктатора о якобы причастности Киева к повреждению самолета А-50У на аэродроме Мачулищи.

Высказывание белорусского диктатора Александра Лукашенко в адрес президента Украины Владимира Зеленского является «актом бессилия».

Об этом в Facebook заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

«Александр Лукашенко … разрешил себе грубый персональный выпад в адрес президента Украины. Этот акт бессилия оставим без ответа», — написал представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Он также прокомментировал заявление непризнанного президента Беларуси о якобы причастности Киева к повреждению самолета А-50У на аэродроме Мачулищи.

«Категорически отвергаем инсинуации Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям на аэродроме Мачулищи. Очевидно, что это очередная попытка создать искусственную угрозу со стороны Украины ради оправдания своей поддержки агрессии россии», — отметил спикер.

По его словам, «угрозу нужно искать не в Украине, которая борется за себя и ищет мир».

«Она лежит в россии, которая всячески пытается еще больше втянуть Беларусь в войну, окончательно лишить ее независимости и суверенитета», — резюмировал Николенко.

Как сообщал Курсор, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко высказался в адрес украинского коллеги Владимира Зеленского, назвав его «гнидой».

«Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент», — заявил Лукашенко.

В своем выступлении белорусский лидер вспомнил об украинской делегации, которая приезжала на переговоры с россиянами в Минск. По его словам, представители Украины просили подписать «гарантии» о том, что белорусская сторона не собирается нападать на страну. Данную ситуацию Лукашенко расценивает как «вызов».

«Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: «Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем». На что я говорил: «Мы не собираемся нападать». — «Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете». Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен», — сказал он.

Также Курсор писал о том, что в Беларуси партизаны обнародовали видео, на котором зафиксирован момент ударов по военному аэродрому Мачулищи вблизи Минска.