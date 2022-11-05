В Киеве отреагировали на признание Ираном факта поставок беспилотников в рф

Украина будет продолжать принимать меры, чтобы исключить использование россией* иранского оружия для убийств украинцев и предупредили Тегеран, что последствия соучастия в агрессии рф будут масштабнее выгоды от ее поддержки.

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель МИД Олег Николенко.

Он напомнил, что ранее Иран всячески опровергал поставки вооружения россии, которое она использует в войне. По словам Николенко, Тегеран распространил инсинуации о якобы отказе украинской стороны от встречи с иранскими экспертами под давлением западных партнеров.

«Украина научена доверять только фактам. Поэтому МИД во главе с Дмитрием Кулебой, а также в тесной координации с украинскими причастными ведомствами, будет продолжать принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование россией иранского оружия для убийств украинцев и уничтожения нашей критической инфраструктуры», — заявил Николенко.

По его словам, в Тегеране должны осознавать, что последствия соучастия в преступлениях агрессии рф против Украины будут гораздо масштабнее, чем выгода от поддержки россии.

Как сообщал Курсор, 5 ноября министр иностранных дел Ирана впервые признал, что его страна поставила россии беспилотники, настаивая на том, что эта передача произошла до войны москвы с Украиной, в ходе которой беспилотники иранского производства бомбили Киев.

Также Курсор информировал о том, что силы специальных операций Украины заявили, что выяснили маршрут, по которому Иран доставлял свои беспилотники в россию. В отчете утверждается, что Иран использует четыре авиакомпании, три из которых принадлежат государству и одна связана с иранским режимом, а также морские перевозки с использованием судов компаний, связанных с КСИР.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!