Стало известно, как Иран транспортирует свои дроны в россию

Силы специальных операций Украины в недавнем отчете заявили, что выяснили маршрут, по которому Иран доставлял свои беспилотники в россию*.

Украина и Запад обвиняют Тегеран в поставке москве беспилотников иранского производства. В отчете веб-сайта «Спротыв», связанного с украинскими Силами специальных операций, утверждается, что содержится маршрут, используемый Ираном для доставки своих дронов-камикадзе в рф.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В отчете утверждается, что Иран использует четыре авиакомпании, три из которых принадлежат государству и одна связана с иранским режимом, а также морские перевозки с использованием судов компаний, связанных с КСИР.

Тремя государственными авиакомпаниями являются Iran Air, контролируемая Министерством инфраструктуры Ирана, Pouya Air, входящая в состав КСИР, и Saha Airlines, входящая в состав ВВС Ирана. Другой предположительно замешанной авиакомпанией является Mahan Air, иранская авиакомпания, которая в прошлом сталкивалась с санкциями Министерства финансов США.

В отчете также утверждается, что морские пути проходят через Каспийское море, также используются и другие морские пути. Согласно документам, иранцы перевозят запасные части для гражданской авиации, используя порт Бандар-Анзали. Пунктом назначения является астрахань или махачкала.

Перевозка осуществляется судами Иранской промышленной компании (контролируется КСИР). В частности, в начале ноября именно морским путем в астрахани ожидается прибытие 200 дронов в разобранном состоянии.

Отметим, что россияне активно вывозят украинское зерно судами в Сирию, по маршруту Севастополь — Тартус. В обратном направлении в контейнерах могут перевозить иранские дроны и комплектующие с сирийской фабрики, хотя подтверждения этому пока нет. В частности, в Сирии россияне могут забирать базирующиеся в Сирии иранские ракеты земля-земля «Zolfaghar». Также в этой стране есть завод по производству тех же дронов-камикадзе.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в использовании иранских беспилотников для атаки на энергетический сектор Украины в недавнем обращении к украинскому народу.

1 ноября Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что «с 13 сентября, когда [российские] оккупанты впервые применили против Украины иранские беспилотники-камикадзе, украинские силы обороны сбили более 300 таких БПЛА».

Эти заявления появились после того, как Минобороны Украины опубликовало публичное уведомление с запросом информации о поставках иранского оружия в россию.

«Просим предоставить любую информацию, которая поможет определить логистические маршруты поставок иранского оружия и установить конкретных лиц, ответственных за поставки», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее Курсор писал, что СМИ сообщают, что из-за иранских дронов Израиль начинает помогать обороне Украины. Руководство Израиля опасается, что Иран оттачивает свои тактики в Украине для атак на израильские города.

Курсор сообщал, что США готовы на любые действия, чтобы остановить злонамеренную деятельность Ирана, поставляющего дроны для ведения войны против Украины.

Наша редакция сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!