Иран признал поставки беспилотников в россию — СМИ

Глава МИД Ирана признает, что Тегеран передал москве* «ограниченное количество» БПЛА, но настаивает на том, что передача была осуществлена ​​до того, как россия вторглась в Украину.

Сегодня, 5 ноября, министр иностранных дел Ирана впервые признал, что его страна поставила россии беспилотники, настаивая на том, что эта передача произошла до войны москвы с Украиной, в ходе которой беспилотники иранского производства бомбили Киев.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Комментарии министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира-Абдоллахиана прозвучали после нескольких месяцев запутанных сообщений из Ирана о поставках оружия, поскольку рф использует иранские дроны-камикадзе для ударов по украинской энергетической инфраструктуре и гражданским объектам.

«Мы передали россии ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине», — сказал Амир-Абдоллахян журналистам после встречи в Тегеране.

Ранее официальные лица Ирана отрицали, что вооружали рф в войне с Украиной. Буквально ранее на этой неделе посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани назвал обвинения «абсолютно необоснованными» и подтвердил позицию Ирана в отношении нейтралитета в войне. США и их западные союзники в Совете Безопасности призвали генерального секретаря Антониу Гутерриша расследовать, использовала ли рф иранские БПЛА для нападения на мирных жителей в Украине.

Тем не менее, военизированная Революционная гвардия Ирана неопределенно хвастается тем, что поставляет дроны высшим державам мира. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи превозносил эффективность беспилотников и высмеивал западное заламывание рук по поводу их опасности. Во время поддержанных государством демонстраций, посвященных захвату посольства США в 1979 году в пятницу, толпы размахивали плакатами с треугольными дронами как предметом национальной гордости.

Подтвердив поставку дронов, Амир-Абдоллахян заявил также, что Иран не обращает внимания на использование своих беспилотников в Украине. Он сказал, что Иран по-прежнему привержен прекращению конфликта.

«Если (Украина) имеет какие-либо документы о том, что россия использовала иранские беспилотники в Украине, они должны предоставить их нам. Если нам докажут, что рф использовала иранские беспилотники в войне против Украины, мы не останемся равнодушными к этому вопросу», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что стало известно, как Иран транспортирует свои дроны в россию. Силы специальных операций Украины в недавнем отчете заявили, что выяснили маршрут, по которому Иран доставлял свои беспилотники в россию.

Курсор информировал, что СМИ сообщают, что из-за иранских дронов Израиль начинает помогать обороне Украины. Руководство Израиля опасается, что Иран оттачивает свои тактики в Украине для атак на израильские города.

Курсор сообщал, что США готовы на любые действия, чтобы остановить злонамеренную деятельность Ирана, поставляющего дроны для ведения войны против Украины.

Наша редакция сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!