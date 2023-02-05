В Киеве прокомментировали заявление Беннета про обещание путина не убивать Зеленского

По словам советника Офиса президента Украины, «возникают странные инсайды эксов о «посредничестве», а за российским вторжением стоит «желание рф уничтожить Украину и убивать украинцев».

Информация бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета про «обещание путина* не убивать президента Украины Владимира Зеленского» не соответствует действительности.

Об этом в своем Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что единственное желание россии – уничтожить Украину.

«Возникают странные инсайды эксов о «посредничестве»: путин якобы давал «гарантии не убивать», а «Запад прервал перспективные переговоры». Но все это фикция. За ru-вторжением стоит не «расширение НАТО», гарантии безопасности или санкции, а желание рф уничтожить Украину и убивать украинцев», — написал Подоляк.

Как сообщал Курсор, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что глава рф путин пообещал ему не убивать президента Украины Владимира Зеленского. Об этом диктатор якобы сказал во время встречи с Беннетом в первые дни полномасштабного вторжения россии в Украину.

Хотя Беннет не смог помочь положить конец боевым действиям, ему удалось добиться от путина обещания не убивать Зеленского, который, по словам израильского политика, в то время прятался в секретном бункере, чтобы избежать убийства.

Путин заверил Беннета: «Я не собираюсь убивать Зеленского». Беннет ответил: «Я должен быть уверен, что вы даете мне слово, что не убьете Зеленского», и путин снова пообещал этого не делать.

Беннет позвонил Зеленскому, еще находясь в москве, чтобы сообщить украинскому президенту, что ему не угрожает смерть.

«Вы уверены?» — спросил Зеленский.

«Сто процентов», — ответил Беннет. По его словам, через несколько часов Зеленский вернулся в свой кабинет и снял видео, в котором заявил, что не боится.

Беннет объяснил, что поехал в москву по просьбе Зеленского, полагая, что есть небольшой промежуток времени, в течение которого можно будет договориться о прекращении войны.

Как известно, первое видео после полномасштабного вторжения Владимир Зеленский снял в Киеве еще 25 февраля 2022 года.

Также Курсор информировал о том, что у Зеленского указали на странные несоответствия в заявлении Беннета.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.