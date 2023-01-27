В Киеве спрогнозировали, возможно ли повторение февраля-2022

По словам секретаря СНБО Украины, «враг – коварный, у него есть еще определенное количество железа, у него есть еще определенное количество мобилизованных людей».

В настоящее время повторение событий февраля 2022 года – полномасштабного наступления россии* на Украину – невозможно.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает Радио Свобода.

«Наша страна февраля 2022 и февраля 2023 года – это уже другая ситуация. Более того, мы не понимаем, как сейчас это может произойти. На сегодняшний день бдительность на границе и бдительность наших ВСУ в совершенно ином состоянии», – сказал украинский чиновник.

Данилов отметил, что на сегодняшний день также совсем другая ситуация с военной помощью западных партнеров.

«Как было в феврале 2022 года, у них точно не получится. Но это не повод нам почивать на лаврах, полагать, что все окончено. Напротив – мы должны максимально готовиться, должны быть максимально сплоченными и готовыми к этим вызовам. Потому что это война, враг – коварный. У него есть еще определенное количество железа, у него есть еще определенное количество мобилизованных людей», – добавил секретарь СНБО Украины.

Как сообщал Курсор, в середине января секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что рф может попытаться совершить свой «крайний рывок» на годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля, или уже в марте.

«Использовали вагнеровцев и кадыровцев, сейчас идет на замену российская армия. Это дает нам основание считать, что назначение герамисова ‒ последний звонок. Дальше уже будет не на кого списывать те поражения, которые они получат на нашей территории», ‒ сказал он.

До этого Курсор информировал, что разведка Украины рассказала о приказе, который путин отдал новому «главному по войне».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!