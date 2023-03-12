В Киеве жестко высказались о военной помощи Германии

По словам главы украинского МИД, Киев не ожидает поставок западных истребителей в ближайшем будущем.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал нехватку боеприпасов проблемой номер один. Также он призвал Германию начать подготовку украинских пилотов на западных истребителях.

Об этом информирует издание Bild.

По словам Кулебы, Германия могла бы больше помочь Украине. Министр призвал страну оперативно расширить поставки Киеву артиллерийских боеприпасов.

Министр иностранных дел Украины отметил, что в прошлом месяце во время Мюнхенской конференции безопасности немецкие производители оружия сказали ему, что готовы наладить поставки. Однако они ждут подписания контрактов правительством.

«Я думаю, что Германия могла бы больше помочь с боеприпасами. С артиллерийскими боеприпасами. Мы сели с украинскими представителями и немецкими оружейными производителями, и немецкие производители в моем присутствии попросили немецкое правительство об одной вещи: подписать контракты. Мол, мы готовы поставлять. Так что проблема в правительстве», – рассказал Кулеба.

Он отметил, что Киев не ожидает поставок западных истребителей в ближайшем будущем.

«Поэтому мы отмечаем, что обучение украинских пилотов на западных истребителях должно начаться уже сейчас, чтобы, когда будет принято решение о предоставлении самолетов, мы не теряли время», – объяснил глава МИД Украины.

По его мнению, если бы Германия учила украинских пилотов, это было бы «четким сигналом ее политической заинтересованности».

Как сообщал Курсор, в немецком Франкфурте охранник гостиницы кавказской национальности избил украинского военного, который приехал на реабилитацию после ранения и зашел в гостиничный бар в форме Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал Китай не посылать оружие, чтобы помочь рф* в войне в Украине. Вместо этого он попросил Пекин оказать давление на москву, чтобы она отвела свои войска. Также политик заявил, что разочарован тем, что Пекин воздержался от осуждения российского вторжения, хотя и приветствовал его усилия по ядерной деэскалации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!