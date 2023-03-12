В Германии чеченец избил украинского воина, проходящего реабилитацию

Служащий ВСУ попал в госпиталь с поломанной челюстью и сотрясением мозга. Сейчас ему необходима операция.

В немецком Франкфурте охранник гостиницы кавказской национальности избил украинского военного, который приехал на реабилитацию после ранения и зашел в гостиничный бар в форме Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Новинарня со ссылкой на комментарий генерального консула Украины Вадима Костюка.

По его словам, украинский воин после избиения попал в госпиталь с поломанной челюстью и сотрясением мозга. Сейчас ему необходима операция.

«По нашей информации, в пятницу вечером наш военный зашел в униформе в бар отеля. После нескольких замечаний со стороны персонала и охраны отеля относительно несоответствия его дрескода, произошла языковая перепалка, а затем драка после попытки со стороны охраны (представитель народов Кавказа) вывести нашего бойца. В результате инцидента у нашего гражданина — перелом челюсти и сотрясение мозга. Полицией зафиксирован этот факт», — рассказал генконсул.

Костюк отметил, что полиция предоставит более подробную информацию уже в понедельник. Кроме того, в ведомстве сказали, что попытаются получить в полиции видеозаписи из бара, где произошел инцидент.

Также ведомство занимается выяснением норм законодательства двух стран относительно ношения военной формы одежды украинскими военнослужащими за рубежом и посещения в ней подобных заведений. По предварительной информации, в Германии для ношения военной формы вне службы необходимо получить специальное разрешение, а иностранцам разрешено ее носить во время совместных учений, прохождения стажировок и в других случаях, предусмотренных отдельным двусторонним соглашением. Украина с Германией такое соглашение не заключала.

Как сообщили в Facebook-сообществе «Украинцы во Франкфурте-на-Майне», инцидент произошел в отеле Roomers. Злоумышленником оказался 23-летний чеченец. У пострадавшего воина также сломан нос, повреждение зубов и многочисленные гематомы.

Как сообщал Курсор, Германия заверила, что после войны Украина получит гарантии безопасности от союзников.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал Китай не посылать оружие, чтобы помочь рф* в войне в Украине. Вместо этого он попросил Пекин оказать давление на москву, чтобы она отвела свои войска. Также политик заявил, что разочарован тем, что Пекин воздержался от осуждения российского вторжения, хотя и приветствовал его усилия по ядерной деэскалации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!