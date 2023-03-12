В Германии чеченец избил украинского воина, проходящего реабилитацию

17:13, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Служащий ВСУ попал в госпиталь с поломанной челюстью и сотрясением мозга. Сейчас ему необходима операция.

В немецком Франкфурте охранник гостиницы кавказской национальности избил украинского военного, который приехал на реабилитацию после ранения и зашел в гостиничный бар в форме Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Новинарня со ссылкой на комментарий генерального консула Украины Вадима Костюка.

По его словам, украинский воин после избиения попал в госпиталь с поломанной челюстью и сотрясением мозга. Сейчас ему необходима операция.

«По нашей информации, в пятницу вечером наш военный зашел в униформе в бар отеля. После нескольких замечаний со стороны персонала и охраны отеля относительно несоответствия его дрескода, произошла языковая перепалка, а затем драка после попытки со стороны охраны (представитель народов Кавказа) вывести нашего бойца. В результате инцидента у нашего гражданина — перелом челюсти и сотрясение мозга. Полицией зафиксирован этот факт», — рассказал генконсул.

Костюк отметил, что полиция предоставит более подробную информацию уже в понедельник. Кроме того, в ведомстве сказали, что попытаются получить в полиции видеозаписи из бара, где произошел инцидент.

Также ведомство занимается выяснением норм законодательства двух стран относительно ношения военной формы одежды украинскими военнослужащими за рубежом и посещения в ней подобных заведений. По предварительной информации, в Германии для ношения военной формы вне службы необходимо получить специальное разрешение, а иностранцам разрешено ее носить во время совместных учений, прохождения стажировок и в других случаях, предусмотренных отдельным двусторонним соглашением. Украина с Германией такое соглашение не заключала.

Как сообщили в Facebook-сообществе «Украинцы во Франкфурте-на-Майне», инцидент произошел в отеле Roomers. Злоумышленником оказался 23-летний чеченец. У пострадавшего воина также сломан нос, повреждение зубов и многочисленные гематомы.

военный всу фото

Новинарня

Как сообщал Курсор, Германия заверила, что после войны Украина получит гарантии безопасности от союзников.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал Китай не посылать оружие, чтобы помочь рф* в войне в Украине. Вместо этого он попросил Пекин оказать давление на москву, чтобы она отвела свои войска. Также политик заявил, что разочарован тем, что Пекин воздержался от осуждения российского вторжения, хотя и приветствовал его усилия по ядерной деэскалации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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