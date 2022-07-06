В Китае новые вспышки COVID-19: миллионы людей находятся в изоляции

Из-за новых вспышек заболеваемости коронавирусной инфекцией десятки миллионов людей в Китае вынуждены находиться в изоляции.

В Китае начали фиксировать новые вспышки коронавирусной инфекции, поэтому десятки миллионов людей сейчас находятся в изоляции, а некоторые предприятия были вынуждены прекратить свою работу.

Об этом сообщает издание AFP.

Представители органов здравоохранения в Китае сообщили о том, что в северном городе Сиань и крупнейшем городе страны Шанхае было зарегистрировано более 300 случаев COVID-19. В связи с этим был начат новый этап массового тестирования населения.

На этой неделе в городах закрылись караоке-бары после того, как случаи инфицирования были связаны с шестью такими заведениями.

В городе Сиане, где проживает 13 млн жителей, население было помещено под «временные меры контроля» после того, как на выходных было выявлено 29 случаев заражения, преимущественно среди работников по переработке отходов.

Городские власти также сообщили о закрытии пабов, интернет-кафе и других развлекательных заведений.

Официальные лица положили вину за вспышку на сублинию BA.5.2 варианта Omicron, который более заразен и уклоняется от иммунитета.

«Курсор» писал ранее, что Министерство здравоохранения Израиля одобрило прививки Pfizer и Moderna от коронавирусной инфекции для детей от 6 месяцев.

Еще мы писали, что комитет Кнессета по здравоохранению утвердил правила, признающие самостоятельные тесты на антиген и ПЦР, проводимые, не выходя из дома или в специальных центрах тестирования на COVID-19.