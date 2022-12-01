В Китае построили крупнейший в мире массив солнечных телескопов

Китай завершил строительство самой большой в мире группы телескопов, предназначенных для изучения Солнца и того, как его поведение влияет на Землю.

Солнечный радиотелескоп Daocheng (DSRT), расположенный на плато в провинции Сычуань на юго-западе Китая, состоит из 313 тарелок, каждая диаметром 6 метров, образующих круг с окружностью 3,14 километра.

Об этом говорится в статье на Space.com.

DSRT сосредоточен на наблюдении за солнечными вспышками и корональными выбросами массы (coronal mass ejections, CMEs), которые могут создавать помехи или перегружать электронику и сеять хаос на Земле и над ней. CMEs вызваны перестройками магнитного поля звезды, которые происходят в солнечных пятнах , и, когда они направлены на Землю, могут угрожать энергосистемам, телекоммуникациям, орбитальным спутникам и даже поставить под угрозу безопасность астронавтов на борту МКС и недавно построенной китайской космической станции Тяньгун.

«Мы можем предсказать, прорвется ли солнечная буря к Земле. Если он прорвется к Земле и достигнет нас, мы сможем выдать раннее предупреждение о такой солнечной буре. Таким образом, мы сможем предоставить прогнозы космической среды для нормальной работы спутников в космосе и энергосистем на земле», — сказал CCTV+ заместитель главного конструктора проекта Ring Array Solar Radio Imaging Telescope Ву Линь.

С другой стороны, солнечные вспышки и CMEs также ответственны за красочные явления полярного сияния , которые можно увидеть в ночном небе вблизи полярных регионов.

Колоссальный массив начнет пилотную эксплуатацию в июне 2023 года после завершения настройки и совместных испытаний. Это всего лишь один из ряда новых проектов по наблюдению за Солнцем, которые осуществляются по всему миру.

DSRT является частью наземной сети мониторинга космической среды под названием «Китайский меридиан».

Ранее Курсор писал, что генерал США заявил, что Китай представляет растущую угрозу в военно-космической гонке. Начальник штаба Космических сил США заявила, что быстрый прогресс в военном потенциале Китая создает растущие риски для американского господства в космосе.

Курсор также сообщал, что NASA обеспокоено космической программой Китая. Представитель МИД Китая заявил, что «США постоянно проводят клеветническую кампанию против наших нормальных и разумных космических усилий».

Напомним о том, что NASA хочет создать ядерную энергосистему на Луне.