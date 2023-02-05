В Китае прокомментировали сбитие шара-разведчика в США

«Китай оставляет за собой право на любую необходимую реакцию на инцидент», — ответили в МИД.

Китайское Министерство иностранных дел высказало протест по поводу сбития над территорией США своего разведывательного шара.

Об этом сообщает Bloomberg.

МИД заявило, что страна оставляет за собой право на любую необходимую реакцию на инцидент.

В субботу вечером китайские власти узнали о нейтрализации воздушного шара у побережья Каролины по приказу президента Байдена. Они заявили, что Китай «сильно недоволен» тем, что США сбили его аэростат наблюдения.

МИД также прокомментировал, что Китай оставляет за собой право на любую необходимую реакцию на инцидент, сообщает Bloomberg.

Применение силы против воздушного шара, который, по словам Китая, предназначен для гражданского использования и случайно попал в США, было «явной чрезмерной реакцией». В заявлении министерства иностранных дел Китая указано, что это нарушило международные стандарты.

Ранее Китай просил США решить этот вопрос спокойно, профессионально и сдержанно, заявило министерство, добавив, что министерство обороны США заявило, что воздушный шар не будет представлять угрозы для персонала на земле.

Государственный советник Китая Ван И стремился к спокойному и своевременному общению между двумя странами, чтобы избежать недоразумений во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в пятницу, говорится в сообщении.

Телевизионные новости в прямом эфире запечатлели момент падения воздушного шара в субботу. На живых кадрах виден небольшой взрыв, после которого шар медленно падает в воду.

Выступая перед журналистами после отсрочки, Блинкен сказал, что действия Китая были «явным нарушением суверенитета США и международного права… безответственным поступком».

Ранее Курсор писал, что в небе над США обнаружен шпионящий китайский воздушный шар.

Также сообщалось, что США сбили китайский аэростат.