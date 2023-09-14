В Китае с фермы сбежали 70 крокодилов – появилось жуткое видео

Местное население призвали оставаться дома.

В провинции (Китай) наводнение спровоцировало переполнение озера на коммерческой крокодиловой ферме, из-за чего 70 хищников сбежали.

Об этом сообщает The Guardian.

Местное население призвали оставаться дома, потому что в провинции заметили многих крокодилов. На фоне этого государственные ведомства начали операцию по поиску сбежавших рептилий.

Неизвестно, сколько еще животных плавают на свободе. Нескольких рептилий поймали, а некоторые были застрелены или поражены током.

Журналисты рассказали, что в затопленной провинции находятся тематический парк крокодилов и крупнейшая в стране база разведения крокодилов.

«Курсор» ранее писал, что в Австрии носорог напал на людей.