В Китае сообщили о смягчении политики ограничений по Covid

Огромный Шанхай был закрыт в течение нескольких месяцев, что значительно отразилось на экономической активности города.

С понедельника в Китае начнут постепенно отменять некоторые требования по передвижению в транспорте и дополнительному тестированию, что станет новым смягчением политики «нулевого Covid» после общенациональных протестов.

Несколько городов, включая Шанхай, отменили часть ограничений после того, как протесты и общественное недовольство длительной изоляцией достигло точки кипения в минувшие выходные. Таких волнений в Китае не было уже несколько десятилетий.

По новым мерам, жителям Шанхая больше не потребуется 48-часовой отрицательный результат теста, чтобы пользоваться общественным транспортом или посещать открытые места, такие как парки и туристические достопримечательности, сообщили китайские власти в воскресенье.

Шанхай с населением более 23 миллионов человек был закрыт в течение нескольких месяцев, что значительно отразилось на экономической активности в стране.

Другие города, такие как Пекин, Тяньцзинь, Чжэнчжоу и Чэнду, в субботу отменили обязательное тестирование для пользования общественным транспортом. В этот день власти Пекина также отказались от регистрации по реальному имени, которая требовалась для покупки лекарств от простуды и лихорадки.

В прошлом месяце китайские органы здравоохранения ввели жесточайшие меры по оптимизации политики «нулевого Covid» и минимизации его социально-экономических последствий, однако жители восприняли такие меры негативно.

Северо-восточный город Чжэнчжоу заявил в четверг, что будет продолжать вводить запреты, потому что «было бы позором не достичь нулевого уровня Covid, когда у нас есть такая возможность», но на следующий день после возмущения общественности пошел на попятную.

Ранее Курсор писал, что Китай захлестнули волны протеста из-за жесткого локдауна.

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