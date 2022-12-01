В Испании запустили новые высокоскоростные поезда

Несколько дней назад в Испании начала работу новая компания высокоскоростных железнодорожных перевозок Iryo. Она рассчитывает перевозить около восьми миллионов пассажиров в год.

Об этом сообщает DIP.

Первый высокоскоростной поезд отправился по маршруту Мадрид — Сарагоса — Барселона, а с середины декабря текущего года компания планирует запустить поезда, соединяющие Мадрид с Куэнкой и Валенсией. В следующем году рейсы увеличатся и будут курсировать в другие города.

В поездах Iryo предусмотрено четыре класса вагонов: Infinita — комфорт без ограничений (all-inclusive); Singular — для предпринимателей и компаний; Singular Only YOU — для бизнес-путешественников; Inicial — самый бюджетный вариант.

Новые высокоскоростные поезда оборудованы USB и стандартными розетками, также пассажиры могут воспользоваться бесплатным 5G Wi-Fi.

Что касается цен, то в декабре путешествие из Барселоны в Мадрид, которое займет 2 часа 45 минут, обойдется в 18 евро. Но стоимость билетов в среднем составляет около 50 евро. На обычном поездке длительность такого маршрута составила бы более шести часов.

К слову, на сегодняшний день Испания является лидером по количеству высокоскоростных маршрутов среди стран Европы.

«Курсор» писал ранее, что в Швейцарии вышел на маршрут самый длинный в мире пассажирский поезд.

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