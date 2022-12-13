В Конго в результате наводнений и оползней погибли более ста человек

Большая часть разрушений произошла в домах, построенных на участках без официального разрешения.

По меньшей мере 100 человек погибли и десятки получили ранения во вторник, 13 декабря, в результате масштабных наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в столице Конго Киншасе.

Об этом сообщает АР.

Отмечается, что премьер-министр страны Жан-Мишель Сама Луконде заявил, что официальные лица все еще ищут тела.

«Мы приехали, чтобы оценить ущерб, и основной ущерб, который мы видим, — это человеческие жертвы», — сказал Луконде.

Согласно сообщению, около 12 миллионов человек живут в 24 районах Киншасы, пострадавших от наводнения. По словам местных чиновников, «люди погибли, дома затоплены, а дороги разрушены».

Официальные лица заявили, что большая часть разрушений произошла в домах, построенных на участках без официального разрешения. Отмечается, что «у них нет документов, их прогоняют, но они всегда возвращаются.

Как сообщал Курсор, в июле в Иране по меньшей мере 18 человек погибли в результате внезапных наводнений, вызванных проливными дождями в южной иранской провинции Фарс, сообщили государственные СМИ.

Халил Абдоллахи, глава департамента кризисного управления провинции, сообщил, что проливные дожди в районе деревни Солтан Шахбаз в Эстахбане вызвали наводнение с плотины Родбал.

Он сказал, что 55 человек были спасены в результате наводнения, которое затопило 15 автомобилей. Несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Также Курсор информировал о том, что в августе в результате наводнений и оползней, вызванных интенсивными муссонными дождями, за последние три дня в северной и восточной Индии погибло не менее 50 человек.