В Конго в результате наводнений и оползней погибли более ста человек

По меньшей мере 100 человек погибли и десятки получили ранения во вторник, 13 декабря, в результате масштабных наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в столице Конго Киншасе.
Об этом сообщает АР.
Отмечается, что премьер-министр страны Жан-Мишель Сама Луконде заявил, что официальные лица все еще ищут тела.
«Мы приехали, чтобы оценить ущерб, и основной ущерб, который мы видим, — это человеческие жертвы», — сказал Луконде.
Согласно сообщению, около 12 миллионов человек живут в 24 районах Киншасы, пострадавших от наводнения. По словам местных чиновников, «люди погибли, дома затоплены, а дороги разрушены».
Официальные лица заявили, что большая часть разрушений произошла в домах, построенных на участках без официального разрешения. Отмечается, что «у них нет документов, их прогоняют, но они всегда возвращаются.
Как сообщал Курсор, в июле в Иране по меньшей мере 18 человек погибли в результате внезапных наводнений, вызванных проливными дождями в южной иранской провинции Фарс, сообщили государственные СМИ.
Халил Абдоллахи, глава департамента кризисного управления провинции, сообщил, что проливные дожди в районе деревни Солтан Шахбаз в Эстахбане вызвали наводнение с плотины Родбал.
Он сказал, что 55 человек были спасены в результате наводнения, которое затопило 15 автомобилей. Несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
Также Курсор информировал о том, что в августе в результате наводнений и оползней, вызванных интенсивными муссонными дождями, за последние три дня в северной и восточной Индии погибло не менее 50 человек.