В Конгрессе призывают Байдена инициировать исключение рф из Совбеза ООН

Соединенные Штаты Америки должны добиваться исключения россии* из Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН).

Такое мнение в комментариях Голосу Америки высказали конгрессмены, представляющие как Демократическую, так и Республиканскую партию США.

Так, по словам конгрессмена-республиканца Брайана Фицпатрика, члены группы поддержки Украины в Конгрессе планируют соответствующее двухпартийное обращение.

«Я буду призывать к этому. И моя коллега, конгрессвумен Марси Каптур также будет призывать к этому. Это будет двухпартийное обращение сопредседателей группы поддержки Украины в Конгрессе – навсегда исключить россию из Совета Безопасности и вообще из ООН. Это стыд для этой организации. Страна, чьи войско и правительство активно осуществляют худшую форму геноцида, в этот момент пока мы разговариваем, имеет членство в Совете Безопасности ООН», — заявил Фицпатрик .

В то же время конгрессмен-демократ Майк Квигли также поддерживает исключение россии из Совбеза и отмечает, что сегодня москва шантажирует все международное сообщество, держа в своих руках крупнейшую атомную электростанцию ​​в Европе на территории Украины.

«Путин играет в самую опасную игру с атомными электростанциями в Украине. Как сказал президент Зеленский, последствия могут быть в шесть раз больше Чернобыля. Если недостаточно того, что президент путин так угрожает и играет в эту ужасную, опасную игру, если этого недостаточно , то я не знаю, что еще нужно», — сказал Квигли.

Как сообщал Курсор, в начале сентября российская федерация не предоставила мониторинговой миссии ООН по правам человека доступ к украинским военнопленным, содержащимся на ее территории или на территории, находящейся под ее оккупацией.

Также Курсор информировал о том, что, по словам главы управления по связям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттина Алту, ООН необходимо реформировать, потому что она не бессильна в решении крупных катастроф в разных частях мира.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!