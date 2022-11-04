В кошерной пекарне Нью-Йорка рабочий погиб в холодильнике

В Бруклине в пекарне Beigel’s сотрудник погиб из-за переохлаждения в холодильнике, в котором он провел более пяти часов.

В Beigel’s, знаменитой кошерной пекарне Нью-Йорка, произошло чрезвычайное происшествие.

Пекарня находится в районе Бруклин. Beigel’s работает в США с 1949 года и знаменита своим печеньем и халами.

Сотрудник пекарни погиб из-за переохлаждения. Он оказался запертым в холодильнике на 5 часов.

Мухаммад Дансаго из Мали был недавно принят на работу в кошерную пекарню. Во время работы в морозильной камере он оказался запертым внутри по трагической случайности. К сожалению, в течение пяти часов никто не заметил пропажу.

Когда на место прибыли медики, мужчина был уже мертв. Ему было 33 года и он отец пятерых детей.

Представитель пекарни вышел к журналистам и выразил соболезнования: “Мы потрясены потерей”.

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