В кремле еще не приняли решение о новом наступлении на Украину — СМИ

Руководство российской федерации* пока не пришло к единому решению относительно того, стоит ли начинать новое военное наступление в Украине этой зимой.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Госдепартаменте США.
По словам источника, в кругах российской военно-политической элиты идет внутренняя дискуссия относительно того, могут ли российские военные осуществить наступление.
При этом некоторые официальные лица настаивают на наступлении, а другие сомневаются, есть ли у россии возможности для этого. Как отметил чиновник, из-за разногласий в российском руководстве неизвестно, куда «будут направлены их фактические действия».
Как сообщал Курсор, эксперты американской разведки ожидают, что уменьшение интенсивности боевых действий в Украине продлится несколько месяцев, и обе стороны готовятся к контрнаступлению после зимы. Об этом заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс.
По ее словам, нет никаких признаков снижения украинской воли к сопротивлению, «и моральный дух не угас, несмотря на постоянные атаки россии* на энергетическую инфраструктуру страны».
«Мы уже наблюдаем своего рода снижение темпов конфликта … и мы ожидаем, что это, вероятно, будет тем, что мы увидим в ближайшие месяцы», — сказала Хейнс.
Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!