В кремле объявили новую цель вторжения в Украину

После «денацификации» и «денационализации» в кремле начали продвигать термин «десатанизация».

К уже существующим неоправданным целям вторжения рф* в Украину под названием «денацификация» и «денационализация» добавилась еще одна.

Проведение "десатанизации" Украины, где сейчас действуют сотни сект, становится все более насущным, заявил помощник секретаря Совета безопасности России Алексей Павлов в статье для "Аргументов и фактов":https://t.co/HQC2tT0Vl3 pic.twitter.com/4aWUvtPYYA — ТАСС (@tass_agency) October 25, 2022

В аппарате совета безопасности рф уже готовят почву под новую цель – «десатанизация». Именно это уже начали проталкивать в российских СМИ, а автором значится помощник секретаря российского совбеза алексей павлов, подхвативший слова кадырова.

И теперь в российских СМИ продвигают мнение, что якобы в Украине слишком много религиозных сект, именно поэтому «становится все насущнее проведение десатанизации Украины».

Также павлов привел пример, что в Украине «наводят порчу». И, возможно, в совбезе рф действительно думают, что ситуация на фронтах и ​​целая серия эпизодов, начиная от крейсера «Москва» до Крымского моста, — результат порчи.

Известно, что в рф православная церковь московского патриархата полностью поддерживает войну и убийства. Глава этой организации кирилл официально заявил, что смерть на войне в Украине «смывает грехи».

Ранее редакция сообщала, что бойцы ВСУ уничтожили танковую роту российских оккупантов. Армия рф лишилась 9 боевых машин и понесла ощутимые потери в личном составе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!