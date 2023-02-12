В кремле отказываются проводить обмен пленными с Украиной

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину было проведено множество обменов пленными. Но теперь в кремле не хотят отдавать украинских бойцов.

Не исключено, что дело вовсе не в украинских бойцах, а в том, что в россии* никак не ждут своих, российских военных. Однако факт остается фактом — в кремле отказываются проводить обмен пленными, обосновывая свое решение тем, что матеря украинских воинов «просят» у россии не посылать их детей назад домой.

Подробнее об этом информирует NV, ссылаясь на украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Сообщается, что российское высшее военное руководство придумало новую тактику для затягивания обменов пленными. В связи с этим, российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова поясняет позицию рф касательно нежелания отдавать украинских военнопленных тем, что к ней якобы обращаются матери этих воинов и просят не возвращать их домой, а сами пленники якобы отказываются от участия в обменах.

Но вопреки этому заявление, никаких доказательств кремль не предоставляет, а все просьбы об общении с украинскими военнопленными остаются без ответа.

При этом Лубинец подчеркивает, что подобные затягивания и раньше имели место, но сейчас ситуация усугубилась. И вопреки этому, украинская сторона старается максимально найти взаимопонимание с российской стороной. От украинцев звучали самые разные предложения по обменам — всех раненых на всех раненых, всех женщин военнослужащих на всех женщин военнослужащих, и так далее. Но россияне все инициативы игнорируют, в большинстве случаев.

Ранее «Курсор» информировал, что президент Украины Владимир Зеленский предположил, когда Украина сможет присоединиться к ЕС и НАТО.

Напоминаем, что в украинской разведке оценили шансы завершить войну с рф в 2023 году.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!