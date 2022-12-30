В кремле отреагировали на падение ракеты в Беларуси

Беларусь заявила вчера, что украинская ракета была сбита ее ПВО.

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков* заявил журналистам в пятницу, что недавний инцидент с ракетой, упавшей на территорию Беларуси, вызывает «крайнюю озабоченность».

Он подчеркнул, что ситуация вызвала тревогу не только в россии, но и в Беларуси. Ранее Минобороны Беларуси подтвердило, что его системы ПВО сбили ракету. Беларусь вызвала посла Украины в стране, призвав к «тщательному расследованию» инцидента.

Между тем песков также отметил, что вооруженные силы москвы и Минска находятся в «постоянном контакте» и что «конфиденциальный характер» диалогов между ними позволяет оперативно обмениваться «самой чувствительной информацией».

Напомним, что вчера в Минобороны Беларуси заявили, что ракета, рухнувшая на ее территорию, была украинской.

«В ходе проверочных мероприятий ранее было установлено, что обломки принадлежали зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В ведомстве также отметили, что осколки ракеты разлетелись по сельскохозяйственному полю «в районе села Горбаха Ивановского района Брестской области». Более подробная информация о происшествии будет обнародована «в ближайшее время», поделились в министерстве.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.