В кремле предложили США выполнить требования по Украине «подобру-поздорову»

По словам лаврова, предложения по «демилитаризации и денацификации» остаются актуальными.

Странам Запада хорошо известны предложения москвы* по относительно прекращения войны рф в Украине, включая так называемые днр и лнр, а также Херсонскую и Запорожскую области.

Об этом заявил министр иностранных дел россии сергей лавров, пишут российские СМИ.

По словам дипломата, «уже ни для кого не секрет, что стратегическая цель США и их союзников по НАТО — победа над россией на поле боя как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны».

«Ради достижения этой цели наши оппоненты готовы на многое. Главным бенефициаром «горячего конфликта» выступают США, которые стремятся извлечь из него максимальную выгоду как в экономическом, так и военно-стратегическом плане. Заодно Вашингтон решает и важную геополитическую задачу — нарушить традиционные связи между россией и Европой и еще больше подчинить себе европейских сателлитов», — считает Лавров.

Он добавил, что «США делают все, чтобы затянуть конфликт и придать ему более ожесточенный характер».

«В Пентагоне открыто планируют заказы для американской оборонной промышленности на годы вперед, постоянно повышают планку военных расходов на нужды ВСУ и требуют того же от других участников антироссийского альянса. Киевский режим сознательно накачивают самым современным оружием, передают в том числе образцы, еще не принятые на вооружение в самих западных армиях — видимо, для того чтобы посмотреть, как они работают в боевых условиях», — отметил чиновник.

По его словам, москва «не перестает предупреждать наших недругов на Западе об опасности взятого ими курса на эскалацию украинского кризиса».

«С тем контингентом, который они взрастили в Киеве, риск неконтролируемого развития ситуации остается весьма высоким. Важно не допустить катастрофы», — сказал он.

Что касается продолжительности конфликта, уточнил Лавров, «то мяч на стороне режима и стоящего за ним Вашингтона», «они в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление».

«Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, — врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит Армия России», — резюмировал глава российской дипломатии.

Как сообщал Курсор, российский диктатор владимир путин продолжает ядерный шантаж, в текущем месяце он заявил, что «угроза ядерной войны нарастает», но глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс считает, что рф преследует цель запугивания.

Еще мы писали, что президент россии владимир путин подтвердил свою ядерную угрозу Западу, готовя к применению массивную ядерную ракету, способную поразить как США, так и Великобританию.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!