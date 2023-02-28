В кремле рассказали, готовы ли пойти на компромисс по аннексированным регионам Украины

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков* заявил, что россия открыта для переговоров о прекращении конфликта в Украине, но настаивал на том, что москва «никогда не пойдет на компромисс» в отношении того, что он назвал новыми «территориальными реалиями».

Выступая перед журналистами во время очередного брифинга, песков заявил, что москва не откажется от своих претензий на четыре области Украины, которые владимир путин аннексировал в сентябре.

Президент россии подписал «договоры о присоединении», формализующие аннексию россией Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей после организованных кремлем фальшивых референдумов, которые Украина и Запад считают незаконными.

Песков сказал: «Есть определенные реалии, которые уже стали внутренним фактором. Я имею в виду новые территории. Конституция российской федерации существует, и ее нельзя игнорировать. Россия никогда не сможет пойти на компромисс в этом вопросе. Это важные реалии».

Он сказал, что москва открыта для переговоров, если Киев признает контроль россии над этими регионами. Российские силы не контролируют полностью ни один из четырех регионов.

Песков добавил: «При благоприятном положении дел и соответствующем отношении со стороны украинцев это можно решить за столом переговоров. Но главное – добиться поставленных целей».

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