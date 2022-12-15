ВСУ показали видео уникального боя под Бахмутом

Бахмут является целью Кремля номер один. Однако все попытки штурма армии рф проваливаются, ВСУ удерживают свои позиции и контроль над населенным пунктом.

В результате сражения под Бахмутов в Донецкой области, где проходят сейчас самые ожесточенные бои, ВСУ уничтожили российский танк Т-90М стоимостью $5 миллионов.

Одно из лучших подразделений ПТРК «Дайвер» поделилось видеозаписью тяжелого боя и уничтожения новейшего российского танка «Прорыв».

ВСУ применили противотанковый ракетный комплекс «Стугна».

«Стугна» — это разработка украинского конструкторского бюро «Луч» стоимостью 25 тысяч долларов. При этом российский танк стоит 5 миллионов долларов.

«Впервые на видео уничтожения ПТРК отчетливо виден характерный силуэт «Прорыва». Результативный бой произошел под Бахмутом», — уточнил локацию журналист Цензора, опубликовавший видео.

Эксперты называют Бахмут целью Кремля номер один. Однако все попытки штурма армии рф здесь проваливаются, ВСУ удерживают свои позиции и контроль над населенным пунктом.

Действия подразделения «Дайвер» отличаются высоким уровнем разведки и планирования операций.

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