Преступники скрылись с места происшествия, сотрудники полиции начали расследование.

Сегодня утром, 27 сентября, в Хайфе на оживленной улице неизвестные открыли огонь по мужчине в возрасте около 50 лет.

Об этом сообщает 7kanal.

Инцидент произошел возле моста Паз. Двое неизвестных в масках застрелили мужчину, а потом скрылись. На место происшествия прибыли медики службы скорой помощи МАДА, которые были вынуждены констатировать факт его смерти.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, что жертва сидит в автомобиле на обочине дороги, а два человека из автомата начинают выпускать в него пули, потом садятся в машину и уезжают.

תיעוד מזעזע: גבר כבן 50 נורה למוות ליד גשר פז בחיפה. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. הרקע ככל הנראה פלילי. pic.twitter.com/wUetH8rOuz — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) September 27, 2023

Полиция начала расследование.

Отметим, что убитый стал 185-й жертвой криминала в арабском обществе с начала года. За весь прошлый год убиты 112 человек.

"Курсор" писал ранее, что днем, 25 сентября, в галилейской деревне Кабул, возле своего дома, был расстрелян 33-летний мужчина. По предварительным данным, подоплека убийства - семейный спор.

Еще мы писали, что в арабской деревне Джиср аз-Зарка в собственном доме неизвестные застрелили 50-летнего мужчину. Правоохранители считают, что причиной убийства является конфликт между двумя криминальными кланами.

Напомним, что в промышленной зоне Акко нашли тело 59-летнего жителя Хайфы с огнестрельными ранениями. В полиции поделились подробностями инцидента.