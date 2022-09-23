В Крыму российские оккупанты массово мобилизуют крымских татар: озвучены подробности

Правозащитники отмечают, что привлечение жителей оккупированных территорий в армию страны-оккупанта – военное преступление.

Российские оккупанты пытаются привлечь к войне против Украины крымских татар с временно оккупированного полуострова.

Об этом сообщила общественная инициатива «Крымская идея», пишет Милитарный.

Оккупационные власти Крыма принудительно забирают мужчин из дома и доставляют их в пункты мобилизационного сбора для их дальнейшего включения в состав вооруженных сил рф*.

Оккупанты активно работают там, где проживает больше всего крымских татар. По оценкам правозащитников, из районов компактного проживания коренного населения Крыма уже забрали около тысячи человек. Цифра может быть неточной.

По данным представителей общественной инициативы, операция началась с 6 утра 22 сентября. Мобилизационные рейды проходили преимущественно в местах проживания крымских татар. Это 6 и 7 микрорайоны Бахчисарая, село Строгановка под Симферополем, села Добровской долины, массив Сары-Су, Саки, Азовское, Кировское, Зуя.

К работе привлекали сотрудников полиции: на въездах в населенные пункты развернули посты с усилением бойцами «Росгвардии».

«В некоторые дома проникали обманным путем: кричали, что нужна помощь, а когда люди открывали – вручали повестку. Также есть случаи мобилизации с места работы – в Зуе повестки получили несколько учителей, в Бахчисарае – медицинских работников», – говорится в сообщении.

Многие мужчины сразу после вручения повестки принудительно сажали в автобус и доставляли на территорию военкомата.

Общественная инициатива отмечает, что привлечение жителей оккупированных территорий в армию страны-оккупанта – военное преступление.

Там обращают внимание на тот факт, что в очередной раз основной жертвой преступления становится коренной народ Крыма – крымские татары.

Ранее мы информировали, что в панике и спешке оккупанты пытаются подкупить людей ради «референдумов».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!