В курской области рф срочник по ошибке расстрелял своих сослуживцев

В рядах российской армии периодически встречается такое явление, как «френдли фаер» — обстрел своих же сослуживцев.

В сети периодически появляется информация о том, что солдаты армии российской федерации* устраивают перестрелки между собой со смертельным исходом. И очень часто это происходит из-за банальной ошибки или недопонимания.

Подробнее о недавнем случае информирует Telegram-канал Baza.

Сообщается, что о трагический инцидент произошел в Курской области. Согласно информации, срочник Магомед случайно расстрелял двух своих сослуживцев, когда те не ответили на его вопрос «Кто идет?». Один из них погиб на месте, а второй был доставлен в больницу с ранениями.

Инцидент произошел в ночь на 6 марта в воинской части в Суджанском районе около границы с Украиной. Срочник Магомед стоял на посту часовым и заметил движение в темноте. Срочник Магомед стоял на посту часовым и заметил движение в темноте. Он крикнул «Стой, кто идет?», но не получил ответа. Тогда он открыл огонь из автомата Калашникова, в результате чего обнаружил, что расстрелял своих сослуживцев.

По предварительной информации, все трое срочников уже 8 месяцев служат в армии. Однако причина того, почему двое из них не откликнулись на окрик часового, пока остается неизвестной. Сообщается, что происшествие вызвало шок и глубокую скорбь в военной части, а также среди родственников и близких погибшего и раненого солдат. Ожидается, что будет проведено расследование этого трагического инцидента.

Ранее «Курсор» информировал, что названо соотношение потерь украинской армии и рф. В СНБО Украины рассказали про ситуацию в Бахмуте, подчеркнув, сколько солдат теряют ВСУ и войска противника.

Напоминаем, что аналитики подсчитали, сколько техники лишилась армия рф на войне в Украине с 24 февраля. Согласно данным аналитиков, армия агрессора с 24 февраля 2022 года лишилась 9 тысяч единиц транспортных средств и тяжелого вооружения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!