Аналитики подсчитали, сколько техники лишилась армия рф на войне в Украине с 24 февраля

Эксперты утверждают, что рф потеряла 5694 единицы техники, из них 242 повреждены и 2759 захвачены ВСУ. Кроме того, 306 единиц вооружения захватчики были вынуждены оставить на поле боя. Из них танков — 1671, в том числе уничтоженных — 989, захваченных — 545. В этот список входят только уничтоженные транспортные средства и техника, о которых есть фото- или видеозаписи.

Война, которую российская федерация* развязала на территории Украины, длится почти год, и за этот период оккупанты потеряли большое количество солдат и техники. Согласно данным аналитиков, армия агрессора с 24 февраля 2022 года лишилась 9 тысяч единиц транспортных средств и тяжелого вооружения.

Данные могут быть не полными, потому что не все вооружение фиксируется.

Аналитики говорят, что стрелковое оружие, ПТРК, ПЗРК, минометы, БПЛА, гражданские транспортные средства не включены в этот список. Более того, в него не включали также вооружение, которое сложно было установить.

«Курсор» писал ранее, что январь побил рекорд по количеству уничтоженных российских оккупантов на фронте в Украине. Этот показатель в первом месяце 2023 года перевалил з 20 тысяч, а всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 127,5 тысячи захватчиков. И если украинские бойцы получат в ближайшее время танки, то ситуация станет еще лучше.

Еще мы писали, что Вооруженные силы Украины продолжают бороться с российским агрессором за свою независимость и свободу и наносят противнику на фронте большие потери, в том числе уничтожают большое количество техники и авиации. С начала полномасштабного вторжения россия на войне потеряла 293 самолета.

Напомним, что ВСУ ликвидировали большое количество оккупантов и уничтожили множество единиц военной техники. Предполагается, что менее чем за год войны агрессор потерял солдат почти столько же, сколько США за 8 лет во Вьетнаме.