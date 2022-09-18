В Кыргызстане в результате обострения на границе с Таджикистаном погибли уже 36 человек

Из зоны конфликта эвакуировали 137 тысяч человек. Правительство Кыргызстана объявило 19 сентября днем ​​траура по погибшим.

На кыргызско-таджикской границе с 14 сентября началось новое вооруженное обострение. В результате в Кыргызстане погибли 36 человек. В Таджикистане официально количество жертв не разглашается.

Об этом сообщает кыргызская служба Радио Свобода.

Отмечается, что кроме 36 погибших, 129 раненых были госпитализированы в больницы. Правительство страны объявило 19 сентября днем ​​траура по погибшим.

Также власти заявили, что из зоны конфликта эвакуировали 137 тысяч человек.

При этом официальной информации о погибших и раненых со стороны Таджикистана нет. При этом источники сообщают о 39 погибших людях с 14 по 16 сентября. По данным журналистов, среди погибших есть военные и гражданские, в том числе беременная женщина.

Как сообщал Курсор, вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе обострился 14 сентября. Страны обвиняют друг друга в применении танков, минометов, реактивной артиллерии и беспилотников.

Стороны договорились о прекращении огня 16 сентября, однако оно все равно нарушается. Так, 17 сентября и Таджикистан, и Кыргызстан обвинили друг друга в срыве договоренностей. По состоянию на 18 сентября на границе не фиксируют случаи эскалации конфликта — наоборот, есть тенденция к стабилизации.

Президент россии владимир путин* провел телефонные разговоры с руководителями Кыргызстана и Таджикистана, призвав их не допустить эскалации конфликта и урегулировать ситуацию дипломатическими методами.

Как сообщал Курсор, стало известно, на чью сторону становится США в конфликте между Арменией и Азербайджаном.На фоне армяно-азербайджанского конфликта и вооруженных столкновений на границе, в США заявили о запланированном Нэнси Пелоси в Армению.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!