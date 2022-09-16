Стало известно на чью сторону становится США в конфликте между Арменией и Азербайджаном

На фоне армяно-азербайджанского конфликта и вооруженных столкновений на границе, в США заявили о запланированном Нэнси Пелоси в Армению.

Нэнси Пелоси собирается посетить с визитом Армению.

Об этом сообщило издание Politico.

В связи с вооруженным конфликтом между Арменией и Азербайджаном и столкновениями, проходящими на приграничных территориях, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси намерена посетить Армению.

Целью визита называют желание продемонстрировать поддержку стране, находящейся в конфликте с Азербайджаном.

Ранее Курсор писал, что Трамп предлагал Иудею и Самарию королю Иордании в 2018 году. Неизвестно, знали ли Израиль и премьер-министр Биньямин Нетаниягу о предложении Дональда Трампа.

Также наш сайт сообщал, что бывший посол Израиля заявил, что Нетаниягу просил признания Иерусалима. Бывший израильский посол Рон Дермер отвергает заявление зятя Трампа Джареда Кушнера о том, что Биньямин Нетаниягу «чуть не убил признание Иерусалима».

Редакция ранее информировала, что американский чиновник заявил, что Трамп чуть не отказался от переноса посольства в Иерусалим из-за Нетаниягу. Высокопоставленный чиновник США написал книгу воспоминаний о времени правления Трампа. Интересно, что он рассказал о сомнениях, связанных с переносом в Иерусалим американского посольства.

Напомним, мы писали, что в Чили принесли официальные извинения послу Израиля.Израильскому послу, которого не принял президент Чили, принесли извинения чиновники МИД страны. В итоге церемония вручения верительных грамот состоится в октябре.