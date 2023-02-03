NYT озвучило потери армии россии в Украине

россия* несет огромные потери в войне против Украины, но президент рф не отказался от своих целей.

По словам экспертов, количество погибших россиян не влияет на планы президента рф владимира путина по захвату Украины. С 24 февраля 2022 года рф уже потеряла убитыми и ранеными около 200 тысяч военных.

Об этом сообщает издание The New York Times, ссылаясь на оценки чиновников США и стран Европы.

«Эти потери всего за 11 месяцев в восемь раз превышают американские за два десятилетия войны в Афганистане», — отмечает издание. Аналитики отметили, что больше всего живой силы рф потеряла во время боев за Бахмут и Соледар.

«путин готов к сотням тысяч жертв в Украине, хотя большее их количество может взорвать его политическую поддержку», — говорят аналитики.

По словам аналитиков, россия сталкивается с «бесчисленным количество проблем»: от снабжения армии и до военной тактикой. Наблюдается дефицит артиллерии и боеприпасов. Это все военное командование компенсирует заключенными, которые используются как пушечное мясо.

«москва всегда бросала в бой людей, которых считает расходным материалом, в частности, во время Второй мировой войны», — говорятся в публикации.

Согласно последним данным Генштаба ВСУ, общие потери личного состава армии рф на территории Украины ориентировочно достигло уже 129 030 человек.

Курсор» писал ранее, что политолог предположил, что в рф начали рассматривать замену путина. В россии боятся, что в армии начнут назревать бунты.

Курсор сообщал, что владимир путин подписал свой смертный приговор как диктатор. Политически он уже мертв, считает, считает бывший сотрудник КГБ и российской разведки сергей жирнов. Путину стоило уйти на пенсию, но в 2022 году он увидел пример Казахстана и испугался.

Еще мы писали, что по словам главы главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, в рф есть люди, с которыми просто сотрудничать, поскольку они осознают, что их страна должна быть другой.