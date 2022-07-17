Украинский грузовой самолет потерпел крушение в Греции

Самолет украинской авиакомпании, перевозивший груз из Сербии в Иорданию, разбился в 40 км к западу от аэропорта Кавалы. Существует опасность утечки опасных химических веществ.

Грузовой самолет «Антонов» разбился в субботу недалеко от города Кавала на севере Греции. Самолет принадлежал украинской авиакомпании.

Власти гражданской авиации Греции сообщили, что самолет направлялся из Сербии в Иорданию. Ан-12, турбовинтовой самолет советских времен, эксплуатировался грузовым перевозчиком «Меридиан».

По информации греческих СМИ, в самолете находились восемь человек, и он перевозил 12 тонн «опасных материалов», в основном взрывчатых веществ. Однако местные власти заявили, что у них нет конкретной информации о грузе, и назвали разное количество людей на борту.

В качестве мер предосторожности полиция и пожарные службы рекомендовали жителям двух ближайших к месту крушения населенных пунктов держать окна закрытыми всю ночь, не выходить из дома и носить маски.

Власти предупредили, что не знают точно, были ли на самолете опасные химические вещества.

Местные жители после падения видели огненный шар и шлейф дыма, они слышали взрывы в течение двух часов после крушения.

Управление гражданской авиации Греции сообщило, что перед крушением пилот сумел предупредить власти о проблеме в одном из двигателей самолета. Ему предложили на выбор: приземлиться в аэропорту Салоников или Кавалы. Он выбрал Кавалу, которая была ближе.

Связь с самолетом пропала почти сразу после этого. Самолет упал примерно в 40 километрах к западу от аэропорта.

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