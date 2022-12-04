В Лондоне арестовали еврейского миллиардера Фридмана

58-летний Фридман, по информации Forbes, является седьмым по счету самым богатым россиянином по данным на 2017 год.

Российский миллиардер еврейского происхождения Михаил Фридман, который родился в украинском Львове, был арестован в четверг в Лондоне.

Владелец консорциума «Альфа-Групп» обвиняется в «отмывании денег», сообщает Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании.

При этом адвокаты олигарха заявляют: «Фридман задержан по подозрению в нарушении наложенных на него санкций».

Еврейский миллиардер был арестован в своем многомиллионном лондонском доме.

По данным Bloomberg, в августе 2022 года состояние Фридмана составляло 11,2 миллиарда долларов.

28 февраля 2022 года Европейский Союз внес Фридмана в черный список и заморозил все его активы в рамках пакета санкций за вторжение россии* в Украину в 2022 году. Но Фридман сказал, что он против вторжения, и предупредил, что война «нанесет ущерб двум народам, которые были братьями на протяжении сотен лет». Он призвал к «прекращению кровопролития».

В октябре 2022 года Фридман предложил перевести 1 миллиард долларов своего личного состояния в украинский банк, соучредителем которого он является. Чиновники заявили, что он надеялся убедить Великобританию снять с него санкции. Фридман отрицал, что это предложение было платой за услугу.

Недавно Фридман заявил, что просит отменить часть санкций, поскольку даже не имеет возможности платить персоналу за обслуживание лондонского дома.

В субботу Национальное агентство по борьбе с преступностью опубликовало заявление, в котором говорится, что оно провело крупную операцию по аресту «богатого российского бизнесмена» по подозрению в правонарушениях, включая отмывание денег, заговор с целью обмана Министерства внутренних дел и заговор с целью дачи ложных показаний.

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