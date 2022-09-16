В Лондоне снова открыли очередь на прощание с королевой

В центре Лондона снова разрешили присоединяться к очереди на прощание с королевой Британии Елизаветой II в Вестминстерский зал.

Об этом сообщает ВВС.

Пауза продолжалась около шести часов из-за слишком большого количества людей.

Отмечается, что присоединение к очереди закрыли около полудня и открыли около 19 часов по киевскому времени. При этом желающих присоединиться предупреждают, что ждать своей очереди, возможно, придется более 24 часов, а если количество людей в очереди снова станет чрезмерным, присоединение могут остановить еще раз.

В то же время в Национальной службе здоровья сообщили, что за все время церемонии к медикам за помощью обратились уже 435 человек. Чаще всего причиной проблем со здоровьем становилось то, что люди теряли сознание от усталости, некоторые при этом получили травмы головы. Около 40 потребовалась госпитализация.

В этой связи людям напомнили о необходимости не забывать брать с собой индивидуальные лекарства и теплую одежду, вовремя есть и пить. Рядом с очередью дежурят медики «скорой» и волонтеры.

Как сообщал Курсор, в Вестминстерском дворце продолжается прощание с королевой Елизаветой II. Британцы и гости города выстроились в очередь, чтобы лично отдать дань уважения Ее Величеству. А те, кто не имеет возможности сделать это лично, могут проследить за процессией в прямом эфире.

Люди готовы часами стоять в очереди и даже ночевать на улице, ради того, чтобы зайти в дворец и пройти мимо гроба королевы.

Также мы информировали о том, что на похороны королевы Елизаветы II приедут около 500 высокопоставленных высокопоставленных лиц со всего мира. Но приглашения не были отправлены представителям всего трех стран.