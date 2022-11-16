В Лос-Анджелесе обстреляли автомобиль известной актрисы

Американская актриса, звезда фильмов «Дикость» и «Звездный десант» Дениз Ричард вместе со своим супругом попали в Лос-Анджелесе в неприятную ситуацию. Их автомобиль кто-то обстрелял.

Об этом сообщает издание Тoday.

Пара направляла в студию Popsicle Studio, где у актрисы были назначены съемке. Ее муж притормозил, чтобы найти место для парковки, но в какой-то момент их пикап Ford-150 зацепил фургон. Муж актрисы вышел, чтобы поговорить с водителем автомобиля. После словесной перепалки пара уехала. Но подъехавши к студии, они заметили на своем кузове следы от пуль.

Отмечается, что у Дениз Ричардс случилась истерика, но она отработала весь съемочный день, потому что не хотела из-за плохого настроения и расстроенных чувств вредить своей команде. Физически ни актриса, ни ее муж не пострадали.

Звездное семейство решило не подавать заявление в полицию, они считают, что неизвестные «охотились» за их машиной, поскольку она очень дорогая.

«Курсор» писал ранее, что у 23-летней израильской художественной гимнастки Линой Ашрам украли деньги и документы. Инцидент произошел в Ришон ле-Ционе на парковке.