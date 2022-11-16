В Лос-Анджелесе обстреляли автомобиль известной актрисы

21:50, Сегодня
Мировые новости
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Фото: depositphotos.com

Ни актриса, ни ее супруг физически не пострадали.

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