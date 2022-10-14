В МАГАТЭ рассказали, что сейчас происходит на Запорожской АЭС

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановлено резервное питание.

Об этом сообщается в Twitter Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что резервное питание станции на ЗАЭС было восстановлено после того, как за последнюю неделю станция дважды теряла доступ к внешнему источнику электричества.

Также, согласно сообщению, на ЗАЭС удалось доставить топливо для резервных дизель-генераторов. Теперь на станции достаточно топлива как минимум на 10 дней работы в случае отключения внешнего питания. При этом персоналом ведутся работы по перезапуску двух энергоблоков, что займет несколько дней.

Кроме того, сообщается, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел консультации, направленные на создание буферной зоны вокруг ЗАЭС как можно скорее. В ходе переговоров он также поднял вопрос об усложняющихся условиях работы украинского персонала станции.

Как сообщал Курсор, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС нуждается в немедленной защите после того, как в результате обстрелов было прекращено ее внешнее питание.

«Запорожскую атомную электростанцию ​​следует защитить. Я в ближайшее время уеду в российскую федерацию*, а затем вернусь в Украину, чтобы согласовать охранную зону ядерной безопасности вокруг АЭС. Это абсолютный и срочный императив», – подчеркнул Гросси.

До этого Курсор информировал о том, что в ночь на 8 октября российские военные в очередной раз открыли огонь по ЗАЭС. В результате обстрелов отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС — Днепровская. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Представители «Энергоатома» сообщили, что запасов дизельного топлива для их работы хватит на 10 дней.

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