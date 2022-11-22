В МАГАТЭ сообщили, существует ли угроза ядерной безопасности на Запорожской АЭС в Украине

09:30, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

Обстрел АЭС вызывает тревогу у международной общественности, поскольку война на востоке Украины усиливается.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что угрозы ядерной безопасности на Запорожской электростанции в Украине нет.

И это несмотря на массированные обстрелы в этом районе, причинившие значительный ущерб в минувшие выходные.

Так, Украина чудом избежала катастрофы во время боевых действий, когда на крупнейшей в Европе атомной электростанции обрушился шквал снарядов, некоторые из которых упали рядом с реакторами и повредили здание хранилища радиоактивных отходов, сообщила наблюдательная служба ООН по атомной энергии.

В течение нескольких месяцев спорадические бомбардировки возле завода вызывали у международного сообщества опасения по поводу радиоактивной катастрофы. МАГАТЭ направило инспекционные группы для проверки завода и призвало создать вокруг него зону безопасности.

Генеральный директор агентства Рафаэль Мариано Гросси в понедельник призвал прекратить бомбардировки.

«Тот, кто ведет обстрел Запорожской АЭС, идет на огромный риск и рискует жизнями многих людей», — говорится в заявлении Гросси. Он вновь призвал к созданию защитной зоны вокруг объекта, заявив, что международное сообщество «должно сделать все», что в его силах, для предотвращения потенциальной ядерной катастрофы.

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