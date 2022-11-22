Франция предупредила Украину о смене зимой российской тактики

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил Украине о предполагаемом изменении тактики рф* в зимнее время.

Во Франции считают, что зимой россия намерена наносить больше авиаударов, сместив акцент с наземных операций, пишет Le Parisien.

Лекорню заявил: «Зимой усложняются наземные маневры. Последние российские удары имеют редкую интенсивность. Армия рф будет усиливать эти удары, особенно по гражданским энергетическим объектам».

После отступления и тактического поражения в Херсоне, когда россия пыталась избежать потери тысяч своих солдат в плен, стали ясны опасения российской армии, а также проблемы с ведением боев, считает французский министр.

Себастьян Лекорню считает, что Кремль заинтересован в том, чтобы тянуть время. У них еще большие запасы старых боеприпасов, которые они намерены использовать, атакуя мирную инфраструктуру. «Хотя россия и хвасталась передовым оружием, в том числе новыми сверхзвуковыми ракетами, но воюет в основном старым оружием», — заявили в минобороны Франции.

Ранее Курсор писал, что украинские военные показали ПТРК Javelin в действии.

Как сообщал Курсор, Украина будет готова к боевым действиям в зимние месяцы, ВСУ будут в «намного лучшем состоянии, чем их противники» благодаря поддержке, которую оказали США. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Также редакция сообщала, что у путина заявили, что не стремятся сменить власть в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!