В МИД россии назвали новую «законную цель» для армии рф в Украине

Ранее МИД рф предупредило НАТО, что они «играют с огнем».

Официальный представитель МИД россии* мария захарова в четверг назвала новое оружие, полученное Украиной с Запада, законной целью для войск ее страны.

«Если Запад делает вид, что не знает об этом, это их проблема», — заявила она журналистам на пресс-конференции. Захарова также в очередной раз раскритиковала решение Киева лишить нескольких священников, считающихся пророссийски настроенными, украинского гражданства, заявив, что «права человека продолжают грубо нарушаться».

Ранее МИД россии предупредило Организацию Североатлантического договора (НАТО), что она «играет с огнем», отправляя оружие в Украину. Между тем в кремле отметили, что такие шаги не способствуют попыткам москвы и Киева начать переговоры.

Отметим также, что Совет Безопасности ООН проведет заседание по Украине 17 января, сообщил заместитель представителя россии в ООН дмитрий полянский. Он сказал, что встреча состоится по инициативе москвы, но отказался сообщить подробности, заявив, что «пусть наши оппоненты пока живут в темноте».

Кроме того, россия обновила санкционный список против Великобритании, опубликованный МИД рф в четверг.

Согласно сайту органа, в список москвы вошли 36 представителей Великобритании, в том числе несколько членов Совета министров, правоохранительных органов и прессы.

«Сознательно отказавшись от конструктивного и созидательного диалога, Лондон продолжает политику конфронтации и совместно с Вашингтоном распространяет ложную информацию о россии и разжигает русофобию», — подчеркнули в министерстве.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.