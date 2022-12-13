Впервые за десятилетие: новое заявление путина вызвало вопросы о его здоровье

Путин отменил традиционную пресс-конференцию в конце года, которая транслируется в прямом эфире по телевидению и часто длится более четырех часов.

Глава рф владимир путин* объявил, что он не будет проводить свою ежегодную пресс-конференцию в конце года впервые за десятилетие, что заставило многих во всем мире предположить, что российский лидер болен или боится отвечать на вопросы о войне в Украине, которая длится девятый месяц.

«По поводу большой пресс-конференции — до Нового года ее не будет», — заявил в понедельник журналистам официальный представитель кремля дмитрий песков.

Песков также добавил: «Однако мы надеемся, что президент все же найдет возможность поговорить с журналистами, как он это делает регулярно, в том числе во время зарубежных визитов».

Хотя песков не объяснил, что стояло за этим шагом, вероятно, двумя основными факторами, приведшими к нарушению традиции, стали война в Украине и вынужденное неоднократное отступление российских войск в последние недели.

Помимо войны с Украиной, этот шаг также привлекает внимание к подозрениям в том, что здоровье путина ухудшается, особенно после многочисленных сообщений, поступивших на прошлой неделе, о том, что он споткнулся на лестнице и получил травму. Путин также отложил свою «ежегодную сессию вопросов и ответов в прямом эфире» с простыми российскими гражданами на фоне явных опасений, что ему придется столкнуться с трудными вопросами о войне и его хаотичном призыве в сентябре набрать 300 000 новобранцев.

Для тех из вас, кто не знает, отметим, что пресс-конференция в конце года, которая транслируется в прямом эфире по телевидению и часто длится более четырех часов, позволяет путину отшлифовать свой публичный имидж, одновременно отвечая на вопросы более 500 журналистов.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.