В минобороны США показали фото процесса отправки ракет HARM для Украины

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины поблагодарили американских партнеров за оказанную поддержку в борьбе с российскими оккупантами.

Соединенные Штаты передают Украине военную технику, боеприпасы и другое оборудование.

Фото процесса загрузки очередной партии поддержки были опубликованы Воздушными Силами США, пишет Милитарный.

Партнеры предоставляют вооружение ВСУ по защите территориальной целостности и независимости Украины от полномасштабного вторжения и оккупации рф*.



«Военнослужащие Воздушных Сил США на авиабазе Доверь, штат Делавер, загружают пакеты направляемых в Украину боеприпасов на военно-транспортных самолетах C-17 Globemaster III», – говорится в сообщении.

A new shipment of weapons is heading to Ukraine. In the frame, the loading of HARM missiles at Dover Air Force Base. pic.twitter.com/zRgDBjgHyw — Firam (@firamnews) September 23, 2022

В Воздушных силах США отметили, что снимали процесс загрузки ракет 14 сентября текущего года.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины поблагодарили американских партнеров за оказанную поддержку в борьбе с российскими оккупантами.

В Командовании Воздушных Сил Украины сообщили, что 21 сентября было совершено более 15 групповых авиаударов по оккупантам.

«В результате авиаударов уничтожен вражеский взводный опорный пункт, минометная батарея, до 15 единиц боевой бронированной техники, десятки оккупантов. Противорадиолокационными ракетами HARM поражено около 10-ти позиций ПВО противника», – отметили в Воздушных силах.

За прошедшие сутки украинская истребительная авиация также применила по средствам противовоздушной обороны противника противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Поражены до 10-ти позиций ПВО противника.

Ранее мы информировали, что в панике и спешке оккупанты пытаются подкупить людей ради «референдумов».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!