В Минобороны Великобритании рассказали, чего не хватает россии для успешных наступлений на Украину

Министерство обороны Великобритании заявило, что сейчас россии* почти наверняка не хватает боеприпасов и маневренных частей, необходимых для успешного наступления.

Кремль будет продолжать требовать масштабных наступлений, но маловероятно, что армия рф сможет в ближайшие недели нарастить силы, необходимые для того, чтобы существенно повлиять на исход войны. Об этом говорится в последнем отчете разведки министерства обороны Великобритании.

Отчет появился в то время, как россия перебрасывает подкрепления на восток Украины в преддверии нового наступления, которое может начаться на следующей неделе.

В отчете сказано: «Российским силам удалось отвоевать территорию всего на несколько сотен метров за неделю. Это почти наверняка связано с тем, что россии сейчас не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, необходимых для успешного наступления».

В отчете говорится, что весьма вероятно, что россия пытается возобновить наступательные операции в Украине с начала чнваря 2023 года и почти наверняка с целью захвата оставшихся удерживаемых Украиной частей Донецкой области.

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