В мире может возникнуть эпидемия рака среди людей в возрасте до 50 лет

Медики заметили, что ранний рак становится все более распространенным.

Исследование показало, что среди людей в возрасте до 50 лет растут случаи колоректального рака и 13 других видов онкологических заболеваний, и многие из них поражают пищеварительную систему.

Об этом сообщает CNN.

Медики заметили, что рак стал более распространенным. Рост происходит во многих странах со средним и высоким уровнем дохода. И заболевания стали чаще диагностировать у людей молодого возраста. И это, как отмечают эксперты, может быть связано с разными факторами

В первую очередь, онкологические заболевания могут быть связаны с наследственностью, малоподвижным образом жизни, загрязнением окружающей среды, другими серьезными заболеваниями, в частности диабетом. Также серьезный ущерб здоровью может нанести курение, злоупотребление алкоголем, питание с высоким содержанием красного мяса, а еще регулярным недосыпом.

«Курсор» писал ранее, что грибок является явным признаком рака, как утверждают некоторые ученые из США и Израиля. С помощью анализа крови можно обнаружить соответствующие нарушения.

Еще мы писали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) считают, что Европа вступила в новую волну коронавирусной инфекции.