После ночных обысков следователи допросили 25 человек, семеро из них взяты под стражу, сообщил на пресс-конференции начальник полиции Виорел Черновтян. Агенту удалось внедриться в группу, возглавляемую россиянином. У полиции есть «десять часов» видео- и аудиозаписей против россиянина».

Молдавская полиция объявила об аресте членов сети, «организованной москвой» с целью дестабилизации страны. Это произошло сегодня утром, за несколько часов до антиправительственной демонстрации.

«Из россии приехали люди с очень специфическим уровнем подготовки», — добавил чиновник. Молдавские власти пояснили, что действовали после того, как «получили информацию об организации российскими спецслужбами дестабилизационных акций на нашей территории путем демонстраций».

Партия сбежавшего пророссийского олигарха Илана Шора в последние недели в очередной раз мобилизовала свои силы против проевропейского правительства на фоне обострения напряженности в отношениях между москвой и Кишиневом. Он организовал несколько митингов. Его подозревают в том, что он платил участникам. Новая демонстрация запланирована на сегодня ​​в Кишиневе.

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Напоминаем, что СМИ указали на еще один признак подготовки Беларуси к военным действиям против Украины. Белорусская армия приступила к снятию бронетехники с долговременного хранения для участия в объединенной региональной группировке российских и белорусских вооруженных сил

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.