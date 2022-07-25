Еще одна страна заявила, что боится российского вторжения

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что ее страна также опасается российского вторжения. По ее словам, этот риск сейчас гипотетический.

Отметим, что Молдова имеет большую общую границу с Украиной.

По словам Гаврилицы, текущая ситуация очень непростая для небольших стран, которые полаются не на силу, а на мировой порядок, основанный на правилах.

«Если страна может начать войну, чтобы аннексировать территории, не обращая внимания на международное право, то в этом смысле никто не в безопасности, и я думаю, что многие страны обеспокоены», — сказала премьер-министр Молдовы.

Она также заявила, что Молдова сильно пострадала от войны экономически. Инфляция в стране вышла на уровень в 32 процента. При этом страна приняла большое количество беженцев из Украины.

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