Жителей Приднестровья агитируют вступать в российскую армию

22:15, Сегодня
Новости СНГ, Происшествия
Российские солдаты фото
Фото: depositphotos.com

Россия не оставляет попыток втянуть не только Беларусь, но и так называемое Приднестровье в войну с Украиной — сейчас в СМИ непризнанной республики призывают вступать в Вооруженные Силы рф.

В непризнанном Приднестровье мужчин агитируют подписать контракт с вооруженными силами российской федерации*. Об этом сообщают в Главном управлении и разведки Министерства обороны Украины.

«На территории так называемой «Приднестровской Молдавской Республики» проводится широкая кампания по поводу поступления на военную службу по контракту в ряды Вооруженных Сил российской федерации. Объявления о наборе публикуются во всех средствах массовой информации, распространяются по почтовым ящикам и расклеиваются в общественных местах. При обращении в центры занятости военнослужащих служба по контракту предлагается в первую очередь», — говорится в сообщении.

«Курсор» писал об украинских торговых центрах, которые россия посчитала базами НАТО. В сети опубликовали видео того, что осталось от некогда мирных развлекательных и торговых центров Украины. Армия рф посчитала себя вправе вершить судьбы людей, выбирая кому из них жить.

Мы сообщали, что солдаты рф ломают друг другу пальцы, чтобы сбежать с войны в Украине — перехват разговора. Украинские силовики перехватили очередной разговор российских оккупантов, которые рассказывают, как калечат друг друга, чтобы не идти в бой и сохранить себе жизнь.

Напомним, россия решится на новые чудовищные теракты в Украине после саммита НАТО — эксперт. По словам эксперта, война в Украине с россией не закончится, пока украинское государство и западные страны не разрушат российскую систему власти.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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