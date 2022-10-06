В Молдове пройдут учения с участием военных из ЕС

Во время учений люди могут видеть на дорогах государственного значения военную технику, которая двигается из одного учебного центра в другой.

Молдова проведет многонациональные учения JCET-2022 вместе с румынскими и британскими военными.

Об этом сообщило минобороны Молдовы.

В учебных центрах молдавской армии пройдут международные учения Joint Combined Exchange Training (JCET-2022)

Военные трех стран будут оттачивать свое мастерство в течение 10-21 октября. В оборонном ведомстве отметили, что маневры на эти даты запланировали еще в 2021 году по графику учений.

В тренировках примут участие военнослужащие из Молдовы, Румынии, Великобритании и Северной Ирландии.

Многонациональные учения JCET направлены на развитие возможностей для выполнения миссий и повышения уровня оперативной совместимости между подразделениями из разных стран.

Маневры состоятся в соответствии с планом подготовки вооруженных сил Молдовы на 2022 год.

В минобороны подчеркнули, что во время учений люди могут видеть на дорогах государственного значения военную технику, которая двигается из одного учебного центра в другой.

В оборонном ведомстве призвали не паниковать из-за этого и не распространять фото и видео перемещения техники, чтобы предотвратить очередные манипуляции в СМИ и фейковые новости.

Молдавские военные принимают участие в учениях JCET с 2009 года.

Ранее Курсор писал, что ЕС начнет военную тренировочную миссию для Украины: дата старта.