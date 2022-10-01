Кадыров призвал применить в Украине ядерное оружие малой мощности

Глава чечни рамзан кадыров* раскритиковал москву и предложил использовать ядерное оружие малой мощности в Украине после потерь россии на поле боя.

Это следует из его сообщения в Telegram-канале.

В частности, кадыров поддал критике генерал-полковника Александра Лапина, которого, по его словам, следует понизить в звании до рядового, а также других российских военных за то, что они в субботу покинули город Лиман на востоке Украины.

«Нам не хватило Изюма? Еще тогда я говорил: стреляйте по военному скоплению противника в захваченном фашистами Изюме, тем более что наша артиллерия на тот момент имела такую возможность. Разом покончили бы с главными сатанистами и фашистами. Мы должны проводить СВО в полном смысле слова, а не заигрываться. Использовать любую возможность и любое оружие для защиты нашейтерритории. До сих пор обстреливается Донецк. Жители присоединившихся 4-х территорий хотят быть защищенными», — считает Кадыров.

По его словам, он не знает, что докладывает минобороны рф верховному главнокомандующему, но по его личному мнению, «надо принимать более кардинальные меры».

«Вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения. Не нужно каждое решение принимать с оглядкой на западно-американское сообщество — оно и так сказало и сделало многое против нас. Вчера парад в Изюме, сегодня флаг в Лимане, а завтра что? Все было бы хорошо, если бы не так плохо», — констатировал Кадыров.

Как сообщал Курсор, в сеть попали кадры, как солдаты рф в панике бегут из Лимана под натиском ВСУ. Видео было снято на «Лелеку» — это дрон ВСУ. По данным украинских военных, Силы обороны Украины окружили российскую группировку и контролируют все пути выхода из города.

Ранее «Курсор» сообщал данные британской разведки о том, что у российских захватчиков наблюдается проблемы с боеприпасами. Особенно у рашистов зафиксирован дефицит высокоточных ракет большой дальности, поэтому они используют ЗРК С-300.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!