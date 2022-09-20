В рф пригрозили превратить Британию в «марсианскую пустыню» ядерным ударом

В государственной думе российской федерации* пригрозили нанести по Великобритании ядерные удары, которые превратят ее в «марсианскую пустыню».

По словам депутата, россия “точно не будет использовать ядерное оружие для ударов по Украине”, но она якобы может применить его для обстрела Германии или Британии.

«Когда Байден (президент США Джо Байден — прим. ред.) говорит, что будет какая-то реакция, «у нас пятая статья», но если из британских островов в течение пяти минут сделать марсианскую пустыню — тактическим оперативным оружием без задействования стратегического потенциала, то пятую статью можно применить, только за кого? За марсианскую пустыню, которой уже не существует как государства. Ничего они не ответят», — заявил гурулев.

Он добавил, что такой вариант якобы надо рассматривать в случае, если НАТО введет свои войска в Украину.

Как сообщал Курсор, в конце августа россия не согласовала заключительный документ конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, в котором критикуется захват крупнейшей в Европе атомной электростанции в Энергодаре.

Ранее «Курсор» писал о том, что Россия может угрожать ядерным оружием из Крыма. Эксперты полагают, что именно там может быть размещено тактическое ядерное оружие.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!