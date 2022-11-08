В НАТО сказали, что будет, если россия с помощью грубой силы сможет достичь желаемого

По словам Столтенберга, если Украина примет требования кремля, это лишь повысит риск того, что россия будет атаковать снова и снова.

Украину нельзя заставить согласиться на условия россии* для быстрого завершения войны, поскольку уступки будут только разжигать амбиции страны-агрессора и провоцировать на совершение новых атак.

Об этом во время виртуального общения с участниками Климатической конференции СОР27 заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

«Если Украина примет российские требования и согласится с тем, что россия может продвигаться дальше и захватывать ее территории, это лишь повысит риск того, что россия будет атаковать снова и снова», — сказал Столтенберг.

Он напомнил, что война рф против Украины началась не в феврале 2022 года, а в 2014-м, когда россия незаконно оккупировала Крым и взяла под контроль территории на Востоке Украины.

«Если россия сможет с использованием грубой военной силы достичь желаемого, это будет, безусловно, катастрофой для Украины, но это также могло бы быть опасным для всех нас. Потому что это будет означать, что использование грубой силы является путем достижения политических целей и получения контроля над соседними странами», — отметил генеральный секретарь НАТО.

По его словам, перед началом войны россия заявила об амбициях не только в отношении Украины, но и в отношении НАТО и союзников. В частности, россияне требовали, чтобы Альянс прекратил расширение и принятие новых членов.

«НАТО и союзники по НАТО не являются частью этого конфликта, но мы поддерживаем Украину в ее законном праве на самооборону. Всем хотелось бы, чтобы эта война завершилась как можно быстрее. Но если Украина остановит борьбу, она прекратит существование как независимая страна. Если россия остановится – наступит мир», — подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал Курсор, в октябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет поддерживать Украину в борьбе с российским агрессором столько, сколько потребуется и не допустят, чтобы путин выиграл войну, потому что его победа может стать угрозой для всего мира.

Курсор писал ранее, что в нынешней ситуации НАТО считает вероятность применения россией ядерного оружия против Украины низкой, но сохраняет бдительность и проводит внимательный мониторинг состояния и готовности российских ядерных сил.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!